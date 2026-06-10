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        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna 2 yeni hafriyat kamyonu kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna 2 yeni hafriyat kamyonu kattı.

        Belediye Başkanı Ediz Martin, belediyenin hizmet kalitesini yükseltmek ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

        Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak yeni hafriyat kamyonlarının hizmete alındığını ifade eden Martin, araçların ilçenin altyapı, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarında kullanılacağını kaydetti.

        Martin, yeni araçların Uzunköprü’ye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, ilçeye daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

        - Edirne Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezini ziyaret

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

        Merkezde incelemelerde bulunan Tohumcu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Çocukların eğitim, sosyal gelişim ve günlük yaşam süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tohumcu, kurum personeliyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

        Çocukların sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir ortamda yetişmelerinin önemine dikkati çeken Tohumcu, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.


        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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