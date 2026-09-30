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        Edirne Belediye Başkanı Gencan, İstanbul'da altyapı ve itfaiye hizmetlerine ilişkin temaslarda bulundu

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İstanbul'da altyapı ve itfaiye hizmetlerine ilişkin temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Edirne Belediye Başkanı Gencan, İstanbul'da altyapı ve itfaiye hizmetlerine ilişkin temaslarda bulundu

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İstanbul’da altyapı ve itfaiye hizmetlerine ilişkin temaslarda bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gencan, İSKİ Genel Müdürlüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ve İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ile bir araya geldi.

        Görüşmede Edirne'nin altyapı ihtiyaçları ve bu alanda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

        Gencan, programı kapsamında İstanbul İtfaiyesini de ziyaret ederek İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile görüştü.

        Edirne İtfaiyesinin çalışmaları ve itfaiye hizmetlerinin ele alındığı görüşmede, İstanbul İtfaiyesinin deneyimleri ve uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Gencan, yerel yönetimler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını önemsediklerini belirterek, "Edirne’mizin ihtiyaçlarını farklı başlıklarda değerlendiriyor, kentimize katkı sağlayabilecek bilgi ve deneyimleri önemsiyoruz. İSKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirdiğimiz görüşmede Edirne’mizin altyapı ihtiyaçları üzerine konuştuk, görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

        İstanbul İtfaiyesi ziyaretinde de Edirne İtfaiyesinin çalışmaları ve itfaiye hizmetlerini değerlendirdiklerini aktaran Gencan, "Nazik ev sahiplikleri ve değerli katkıları için İBB Başkan Vekilimiz Nuri Aslan’a, İSKİ Genel Müdürümüz Doç. Dr. Şafak Başa'ya ve İBB İtfaiye Daire Başkanımız Remzi Albayrak’a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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