Edirne Belediye Başkanı Gencan, Makedon Kulesi'ni ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Makedon Kulesi'ni ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gencan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten, Makedonya Kulesi'nin tarihi ve tamamlanan restorasyon süreci hakkında bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gencan, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze ulaşan yapının yeniden kent yaşamına kazandırılması, Edirne'nin kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına çok önemli bir kazanım olduğunu belirtti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve katkı sunanlara teşekkür eden Gencan, tüm vatandaşları Makedon Kulesi'ni ziyarete davet etti.

