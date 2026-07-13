Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Yunus Emre Bilici'yi ziyaret etti.



Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Berna Ak Bingül de yer aldı.



Görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki kültürel ve akademik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Ayrıca eğitim, bilim ve kültür alanlarında hayata geçirilebilecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



Ak, Yunus Emre Enstitüsü ile gerçekleştirilecek ortak çalışmaların iki kurum arasındaki bağları ve iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.





- İş Dünyası için Dijital Dönüşüm ve Yönetim Becerileri" eğitimi düzenlendi





Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KLUSEM) ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) iş birliğinde hazırlanan "İş Dünyası için Dijital Dönüşüm ve Yönetim Becerileri" eğitimi düzenlendi.



LTSO Hizmet Binası Eğitim Salonu'nda oda üyelerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.



Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Çakırel, eğitimde yaptığı konuşmada, profesyonel iş hayatında karşılaşılan karmaşık problemlerin çözümü ve kritik anlarda doğru kararlar alabilmenin kurumsal sürdürülebilirlik için stratejik bir zorunluluk olduğunu anlattı.



Karar alma mekanizmalarındaki bilişsel yanılgılar, rasyonellik olgusu, ön yargılar ve kalıpların yönetimi gibi konulara değinen Çakırel, kurumsal süreçlerde "Kök Neden Analizi" yöntemi kullanılarak sorunun özüne inme, yaratıcı düşünme ve stratejik aksiyon planlama basamaklarını katılımcılara örnek vakalar üzerinden interaktif şekilde aktardı.



Bölgesel kalkınma odaklı üniversite, sanayi iş birliği vizyonu doğrultusunda yürütülen eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilir ve doğrulanabilir belge verilecek.

