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        Edirne İl Genel Meclisinde Enez'deki göllerin balıkçılık durumu görüşüldü

        Edirne İl Genel Meclisinde, Enez ilçesindeki Gala Gölü ile Dalyan, Bücürmene ve Taşaltı lagünlerinde balıkçılık faaliyetleri ve sulak alanların korunmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Edirne İl Genel Meclisinde Enez'deki göllerin balıkçılık durumu görüşüldü

        Edirne İl Genel Meclisinde, Enez ilçesindeki Gala Gölü ile Dalyan, Bücürmene ve Taşaltı lagünlerinde balıkçılık faaliyetleri ve sulak alanların korunmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

        İl Genel Meclisi, Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında Meclis Salonu'nda toplandı.

        Toplantıda, Enez'de bulunan Gala ve Dalyan göllerindeki balık üretimi ile bölgelerin korunması, kollanması ve iyileştirilmesine ilişkin Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan rapor görüşüldü.

        Komisyon Başkanı Remzi Subaş, rapora ilişkin yaptığı sunumda, Enez ve İpsala ilçeleri arasında yaklaşık 5 bin 923 hektarlık alanı kapsayan Gala Gölü Milli Parkı'nın önemli bir sulak alan ekosistemi olduğunu belirtti.

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        Gala Gölü'nün kontrollü şekilde ticari su ürünleri avcılığına açıldığını aktaran Subaş, gölün 29 Mayıs 2024'te 5 yıl süreyle kiralandığını, yapılan stok çalışmaları sonucunda sazan, kefal, sudak, yayın, turna, mavi yengeç ve havuz balığı avcılığının yapılabildiğini ifade etti.

        Enez'deki Dalyan, Bücürmene ve Taşaltı lagünlerinde de su ürünleri açısından önemli bir potansiyel bulunduğunu belirten Subaş, Meriç Nehri'nin taşıdığı mil ve alüvyonlar ile çevredeki tarım arazilerinden gelen toprağın lagünlerde birikmesi nedeniyle sığlaşma sorunu yaşandığını, bu nedenle derinleştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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        Subaş, stok tespit çalışmaları sonucunda lagünlerde kefal, çipura, dil balığı, levrek, mırmır, yılan balığı ve mavi yengeç avcılığının yapılabildiğini bildirdi.

        Toplantıda ayrıca, Çevre ve Sağlık Komisyonunun Süloğlu ilçesinde faaliyet gösteren hayvan çiftlikleri ile İl Özel İdaresine ait göletlerin çevresel şartlarına ilişkin raporu görüşüldü. Raporda, ilçedeki bir işletmede 6 bin 500 büyükbaş hayvan bulunduğu ve kapasitenin 10 bin başa kadar çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Merkez, Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde son 5 yılda düzenlenen tarımsal amaçlı yapı ruhsatlarına ilişkin raporu da ele alındı. Rapora göre, 2022 ile 2026 yılları arasında söz konusu ilçelerde toplam 58 yapı ruhsatı düzenlendi.

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        Toplantıda gündemde yer alan diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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