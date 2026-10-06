Edirne Valisi Sezer uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uluslararası Öğrenci Buluşması'na katıldı.
Giriş: 06.10.2026 - 10:17 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Uluslararası Öğrenci Buluşması'na katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi.
Buluşmada Sezer ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ffarklı ülkelerden eğitim için Edirne'ye gelen öğrencilerle bir araya geldi.
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