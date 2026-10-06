Edirne'de sahipsiz hayvanların barınacağı doğal yaşam alanı açıldı

Edirne'de sahipsiz hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanı törenle hizmete açıldı.

Süloğlu ilçesi Yeni Mahalle Çınarmezrası mevkisinde 42 dönüm alana kurulan ve 26 padoktan oluşan doğal yaşam alanında 1186 sahipsiz hayvan barınıyor.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, törende yaptığı konuşmada, Edirne Valiliği, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanında güvenli bir ortamda barınacağını belirten Gencan, "Bir taraftan onların barınma ihtiyacını karşılarken diğer taraftan mama üretim tesislerinde mama üreteceğiz. Ayrıca tedavi merkezlerimiz var. Burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hepsi sahip çıkıyor." dedi.

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Gencan, Edirne, Havsa, Lalapaşa ve Süloğlu belediyelerinin sorumluluk bilinciyle doğal yaşam alanına yönelik çalışmaları sürdüreceğini ifade etti.

Sahipsiz hayvanlar için mezarlık oluşturma sözünü de yerine getirdiklerini anlatan Gencan, "Her can dostumuz aileleri için birer evlat gibi. Dolayısıyla onların burada manevi olarak rahat olmaları çok kıymetliydi. Tüm hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Lütfen satın almayın, sahiplenelim." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun da hayvanseverlerin doğal yaşam alanına gelerek hayvan sahiplenebileceğini belirtti.

Alanın barınmanın yanı sıra bakım ve sağlık hizmeti de sunacağını ifade eden Coşğun, doğal yaşam alanının hayırlı olmasını diledi.

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- Doğa Koruma ve Milli Parklar destek verdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesi Müdür Vekili Fatma Güner ise alanın yapımına mali ve teknik destek sağladıklarını söyledi.

Doğal yaşam alanının yapım maliyetinin yüzde 50'sine karşılık gelen 20 milyon 275 bin liralık destek sağlandığını aktaran Güner, DKMP'nin mama ve sağlık giderlerine yönelik desteğinin de sürdüğünü kaydetti.

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

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Programda, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek doğal yaşam alanının açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar daha sonra alanı gezdi.

Öte yandan, evcil hayvan mezarlığına defnedilen "Robin" adlı tekir kedinin sahipleri Filiz ve Batur Kayahan da verilen hizmet dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Programa Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile hayvanseverler katıldı.