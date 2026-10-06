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        Edirne Valisi Sezer özel okulları ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer kolejleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Edirne Valisi Sezer özel okulları ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer kolejleri ziyaret etti.

        Sezer, okul ziyaretleri kapsamında ilk olarak TED Edirne Kolejine ziyaret gerçekleştirdi.

        Okulu gezip öğrencilerle sohbet eden Sezer, kolejin kurucusu Nesim İba ve idarecilerden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Sezer, yaptığı konuşmada, özel okul ve devlet okulu ayrımı yapmadıklarını, herkesin ortak gayesinin gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu belirtti.

        Edirne’de özel okulların yakaladığı başarının kendisini sevindirdiğini dile getiren Sezer, “Hemen hemen her ay hangi okul ne seviyede onu görme imkanımız var. TED Edirne Koleji, ben 3 yıldır buradayım, üzerine koyarak ilerliyor. Bu da bizi sevindiriyor. Birkaç okulumuz daha var böyle istikrarını koruyan.” dedi.

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        Sezer, her şeyin akademik başarı olmadığını, milli ve manevi değerlere sahip iyi evlatlar yetiştirme konusunda eğitimcilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

        Ziyaret sonunda Sezer’e günün anısına İba tarafından plaket taktim edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun da eşlik ettiği Vali Sezer, daha sonra Bahçeşehir Kolejini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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