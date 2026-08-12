Edirne İl Halk Kütüphanesi yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne İl Halk Kütüphanesinin yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Aksal yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle kente kazandırılan kütüphanedeki çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kütüphanenin 8 bin 812 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Aksal, "Aynı anda 1266 kullanıcı kapasitesine sahip kütüphanenin çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik okuma ve çalışma alanları, 0-3 yaş ve okul öncesi çocuk bölümleri, atölye ve etkinlik alanları, konferans salonu, cep sineması, kafeterya ve erişilebilir alanlarıyla her yaştan hemşerimizin kullanımına sunulacak." ifadelerini kullandı.

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Projenin ilk gününden itibaren çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Aksal, kütüphanenin aynı zamanda gençlerin ders çalışabileceği, çocukların kitapla buluşacağı, araştırma, eğitim, kültür ve sanatın bir arada yaşayacağı modern bir kültür merkezi olacağını kaydetti.

Kütüphanenin çok fonksiyonlu bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"İnşaat tefrişat ve donanım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı içerisinde yeni kütüphanemizi hemşerilerimizin hizmetine açmayı hedefliyoruz. Edirne’mize bu önemli eserin kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun."