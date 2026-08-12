Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 12.08.2026 - 10:46 Güncelleme:
Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu düzensiz göçmenler de Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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