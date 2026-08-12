Trakya Üniversitesi heyeti, Dijital Kent Arşiv Merkezi'nde inceleme yaptı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindeki heyet, Edirne Dijital Kent Arşiv Merkezi olarak hizmet vermesi planlanan tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kaleiçi'ndeki İtalyan Kilisesi ve Ek Binaları Yerleşkesi'nde, "Maritsa Timeless Journey" projesi kapsamında sürdürülen çalışmaları inceleyen Hatipler ve heyet, renovasyon ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Avrupa Birliği tarafından INTERREG VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 Programı kapsamında desteklenen ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten'in yürüttüğü projeyle yerleşkenin dijital arşiv ve kültürel miras merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Yüklenici firma yetkilisi Damla Kaya çalışmalar hakkında bilgi verirken, proje yürütücüsü Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten de merkezin kullanım alanları ve yapılacak uygulamalara ilişkin sunum yaptı.

Edirne Dijital Kent Arşiv Merkezi ile kentin tarihi ve kültürel mirasının dijital ortamda korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel görünürlüğünün artırılması ve sürdürülebilir turizme katkı sağlanması amaçlanıyor.

İncelemeye üniversitenin yöneticileri ve proje ekibinin yanı sıra Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da katıldı.