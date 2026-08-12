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        Edirne'de Kaleiçi bölgesinde asfalt çalışması sürüyor

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kaleiçi bölgesinde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Edirne'de Kaleiçi bölgesinde asfalt çalışması sürüyor

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kaleiçi bölgesinde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Gencan, saha incelemeleri sırasında bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak ve Dilaverbey Mahallesi Muhtarı Necmettin Ersaçmış ile de çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Kaleiçi bölgesindeki asfalt çalışmalarının ekipler tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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