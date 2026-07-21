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        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeye devam ediyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeye devam ediyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeyi sürdürüyor.

        Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında sathi kaplama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

        Merkeze bağlı Ekmekçi, Karabulut, Ahi köyleri arası 5 kilometre sathi kaplama çalışması tamamlandı.

        Ekipler çalışmalarına Enez ilçesine bağlı Hasköy'de devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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