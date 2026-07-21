Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeye devam ediyor

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını yenilemeyi sürdürüyor. Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında sathi kaplama çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Merkeze bağlı Ekmekçi, Karabulut, Ahi köyleri arası 5 kilometre sathi kaplama çalışması tamamlandı. Ekipler çalışmalarına Enez ilçesine bağlı Hasköy'de devam edecek.

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