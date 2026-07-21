Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de "Damla Gönüllülük Hareketi" çalışmasına katılan gençler ziyaretler gerçekleştirdi

        Edirne'de "Damla Gönüllülük Hareketi" çalışmasına katılan gençler ziyaretler gerçekleştirdi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" Proje çalışmasına katılan gençler Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Edirne'de "Damla Gönüllülük Hareketi" çalışmasına katılan gençler ziyaretler gerçekleştirdi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi" Proje çalışmasına katılan gençler Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençler programın üçüncü gününe Fatih Sultan Mehmet Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek başladı. Gerçekleştirilen ziyarette kursiyerlerle bir araya gelen gönüllüler sohbet etti.

        Edirne Huzurevini ziyaret eden gönüllüler huzurevi sakinleriyle vakit geçirerek onların hayat tecrübelerini dinledi.

        Mimar Sinan Genç Ofis'te düzenlenen çanta boyama etkinliğine de katılan gönüllüler el emeğiyle renkli çalışmalar ortaya koydu.

        Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan gönüllüler çocuklarla birbirinden eğlenceli oyunlar oynayıp çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Gönüllüler Hasan Sezai Türbesi'ni de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Bebeğini kaybetti
        Bebeğini kaybetti
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de ANALİG badminton grup müsabakaları tamamlandı
        Edirne'de ANALİG badminton grup müsabakaları tamamlandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Gurbetçilerin Kapıkule'den ana vatana girişleri sürüyor
        Gurbetçilerin Kapıkule'den ana vatana girişleri sürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer, LGS'de tam puan alan öğrencileri tebrik etti
        Edirne Valisi Sezer, LGS'de tam puan alan öğrencileri tebrik etti