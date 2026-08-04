Edirne İl Özel İdaresi ilk yarıyı 138,6 milyon lira bütçe fazlasıyla kapattı

Edirne İl Özel İdaresi, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 138,6 milyon lira bütçe fazlası verdi.



Edirne İl Genel Meclisi’nin ağustos ayı toplantılarında görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna göre, İl Özel İdaresi yılın ilk yarısında 856 milyon 438 bin 874 lira gelir elde ederken, 717 milyon 815 bin 488 lira harcama yaptı.



Komisyon Başkanı Şenol Kılıç tarafından meclise sunulan raporda, kurumun yılın ilk yarısını 138 milyon 623 bin 386 liralık bütçe fazlasıyla tamamladığı belirtildi.



Rapora göre, gelirlerin büyük bölümünü 788 milyon 691 bin 176 lirayla diğer gelirler oluşturdu. Giderlerde ise en yüksek payı 340 milyon 7 bin 637 lirayla mal ve hizmet alımları aldı.



Mecliste görüşülen Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporunda da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün engelli bireylere yönelik çalışmaları ele alındı.



Komisyon Başkanı Halil Akdağ tarafından sunulan rapora göre, il genelinde biri resmi, dördü özel olmak üzere toplam 5 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 419 engelli bireye yatılı bakım hizmeti veriliyor.



Raporda ayrıca, Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 300 kişiye evde bakım yardımı sağlandığı, bugüne kadar 3 bin 983 engelli kimlik kartının düzenlendiği ifade edildi.



Diğer komisyon raporlarında ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonunca Edirne’deki gümrük kapılarından giriş yapan mısır, ayçiçeği, çeltik ve pirinç miktarları ile bu ürünlere yönelik denetimler değerlendirildi.



Araştırma ve İnceleme Komisyonu raporunda KÖYDES kapsamındaki yatırım programlarına ilişkin bilgi verilirken, İdari ve Mali İşler Komisyonu raporunda İl Özel İdaresi envanterindeki araçların mevcut durumu meclis üyeleriyle paylaşıldı.

