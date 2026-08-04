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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi, Erasmus+ KA171 Projesi kapsamında Tanzanya'daki Darüsselam Üniversitesinden gelen akademik ve idari personeli ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi, Erasmus+ KA171 Projesi kapsamında Tanzanya'daki Darüsselam Üniversitesinden gelen akademik ve idari personeli ağırladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında konuk heyet, Trakya Üniversitesinin eğitim, araştırma ve idari yapıyı yakından tanıdı.

        Heyet, program kapsamında Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü başta olmak üzere çeşitli akademik ve idari birimleri ziyaret etti.

        Ziyaretlerde eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar, uluslararası iş birlikleri ve kurumsal uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada, Avrupa Birliği dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla akademik iş birliğini güçlendirmeyi ve öğrenci ile personel hareketliliğini desteklemeyi amaçlayan Erasmus+ KA171 Projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerin, Trakya Üniversitesi ile uluslararası paydaşları arasındaki akademik ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

        - Edirne Belediye Meclisi 7 Ağustos'ta toplanacak

        Edirne Belediye Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısı, 7 Ağustos Cuma günü yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında saat 15.00'te Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Edirne Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlanacak.

        - YÖK'ün uluslararası araştırma programlarında üçüncü dönem başvuruları başladı

        Trakya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yürütülen 2026 yılı Uluslararası Araştırma Programları’nın üçüncü dönem başvurularının başladığını duyurdu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademisyen ve doktora öğrencilerine uluslararası araştırma deneyimi kazandırmayı amaçlayan programlara başvurular, 21 Ağustos’a kadar devam edecek.

        Program kapsamında öğretim üyelerine yönelik Akademik Birikim Programı’na (AKAP) 200, araştırma görevlileri ile doktor öğretim üyelerine yönelik Doktora Sonrası Araştırma Programı’na (DOSAP) 100 kişi kabul edilecek.

        Araştırma görevlisi doktora öğrencilerinin tez çalışmaları kapsamında yararlanabileceği Genç Beyinler Programı (GEP) için ise 100 kişilik kontenjan ayrıldı.

        Başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgilere YÖK’ün internet sitesinden ulaşılabilecek.

        - TÜ'de yurt dışından öğrenci kabul sonuçları açıklandı

        Trakya Üniversitesinin (TÜ) yurt dışından öğrenci kabul sonuçları açıklandı

        Trakya Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt dışından öğrenci kabul sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemleri 10-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kayıtlar, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde yüz yüze yapılacak.

        Adaylar, kabul sonuçları ve kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere üniversitenin internet sitesinden ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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