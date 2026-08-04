Edirne'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ahmet Serin yönetimindeki 22 BH 817 plakalı hafif ticari araç, Yapıldak köyü mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Serin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.T. ise sağlık ekiplerince İpsala Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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