Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki ilçe arasında iş birliğinin artırılması ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerman, bölgesel dayanışmanın önemine vurgu yaparak, ortak projelerle Keşan ve İpsala’nın gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

        Kerman, ev sahipliği dolayısıyla Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a teşekkür ederek, iki ilçe arasında güçlü bir dayanışma anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerine inandığını kaydetti.

        - Buçuktepe Mezarlığı'nın çevre duvarı onarılıyor

        Buçuktepe Mezarlığı'nın çevre duvarında onarım çalışması başlatıldı.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mezarlığın duvarında onarım çalışması başlattı.

        Çalışmaların ihtiyaç duyulan noktalarda planlı şekilde sürdüğü belirtildi.

        - Yeniimaret Mahallesi’nde asfalt serimi sürüyor


        Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi’nde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, ulaşım konforunu artırmak ve yol altyapısını güçlendirmek amacıyla mahallede planlanan güzergahlarda asfalt serimi gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, asfalt serim çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde sürdürüldüğü, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü

        Benzer Haberler

        Yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Edirne'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tarihi Gazi Mihal Hamamı geleceğe taşınıyor
        Tarihi Gazi Mihal Hamamı geleceğe taşınıyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan Edirne'de ziyaretlerde bulundu