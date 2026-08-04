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        Güney Çevre Yolu'nda hurdacı işletmelerinin taşınma süreci tamamlandı

        Edirne'de Güney Çevre Yolu üzerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren hurdacı işletmelerinin taşınmasının ardından bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Güney Çevre Yolu'nda hurdacı işletmelerinin taşınma süreci tamamlandı

        Edirne'de Güney Çevre Yolu üzerinde uzun yıllardır faaliyet gösteren hurdacı işletmelerinin taşınmasının ardından bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılan tebligatlar doğrultusunda hurdacı işletmelerinin bölgeden taşınma süreci tamamlandı.

        Taşınmanın ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede biriken atık ve molozları kaldırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, Güney Çevre Yolu'nun uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarından birinin daha geride bırakıldığını belirtti.

        Kenti daha düzenli, temiz ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Gencan, kamu alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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