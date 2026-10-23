Edirne Muradiye Mevlevihanesi 101 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

Edirne’nin tarihi ve manevi mirasları arasında yer alan Muradiye Mevlevihanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının 49 milyon liralık yatırımıyla tamamlanan ihya çalışmalarının ardından 101 yıl sonra yeniden açıldı.

Edirne'de açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık beş asırlık geçmişe sahip yapının yeniden ayağa kaldırılmasının önemine dikkat çekerek, Edirne’nin kültürel mirasını korumaya devam edeceklerini belirtti.

"Edirne Muradiyye Mevlevihanesi’nin kapılarını yeniden açıyoruz"

Edirne Muradiyye Mevlevihanesi’nin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Edirne Muradiyye Mevlevihanesi’nin kapılarını yeniden açıyoruz. Çok şükür ki bu aziz milletin gönüllerini birbirine kenetleyen manevi bir emaneti, geçmişi bugüne taşıyan tarihi bir yapıyı daha ayağa kaldırmış olmanın memnuniyetini ve huzurunu birlikte yaşıyoruz. Şöyle bir tarihi sürece baktığımızda Mevlana ocağının aslında Sultan II. Murad döneminin öncesinde bu topraklara ulaştığını, mürekkepleri ilahi aşkla tutuşturduğunu görüyoruz. Ancak Sultan II. Murad’ın Muradiye Camii Külliyesi’ne ilave olarak yaptırdığı bu eserle işte o ateş harlanıp ocağa dönüşmüş, Muradiye Mevlevihanesi nefsini terbiye edip tavrını bulma arayışında olanların eşiğine sığındığı kutlu bir kapı olmuştur. Öyle ki mevcut Mevlevi tekkeleri arasında bir pir makamı olarak Konya ve İstanbul’dan sonra Edirne Muradiye Mevlevihanesi zikredilir. Orijinal eserin yapımına dair 1426, 1433, 1435 gibi farklı tarihler veriliyor. Tarihi yapı yüzyıllar içerisinde yangından depreme, afetlerle sınanmış, birçok kez hasar görmüş, tamir edilmiş, bakımı yapılmış ve neticesinde 1922 yılına kadar ulaşmış. Neredeyse 5 yüzyıl boyunca gerek manevi gerekse musiki ve edebî alanda hizmetini sürdürmüş" dedi.

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"Mevlevihane binası okula dönüştürülüp enkazıda satılmıştı"

Mevlevihanenin geçmişine ve ihya çalışmalarının başlangıcına değinen Ersoy, "1925 yılında kapatılarak okula dönüştürülen Mevlevihane binası, 1935 yılında yıktırılıp enkazı satılmış. Sözün özü, Muradiye Mevlevihanesi’ni oluşturan yapıların tamamına yakını yok olmuştur. Dolayısıyla bizler Mevlevihane’nin mimarisi hakkındaki bilgileri yazılı kaynaklar ile yapıya ilişkin fotoğraf ve kroki niteliğindeki çizimlerden edinebiliyoruz. Semahane, Harem Dairesi, derviş hücreleri, dede odaları, imaret, türbe ve kütüphaneden oluşan orijinal eserin ahşap bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın milli ve manevi değerlerimizi, bunların simgesi olarak ecdadımızın inşa ettiği yapı ve eserleri nasıl sahiplendiği, bunlara atfettiği büyük önem hepinizce malumdur. Bakanlık olarak bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı hassasiyet ve sahiplenmeyle ecdat yadigârlarını restore, inşa ve ihya ediyor, yeniden işlevlendirerek hayatın içine dahil ediyoruz. Muradiye Mevlevîhânesi için de bu adımları attık. Bu projeye temel teşkil edecek ilk keşifler, 2000 yılında Muradiye Camii restorasyon çalışmaları yürütülürken Mevlevihane binalarına ait temel kalıntılarına rastlanılmasıyla elde edilmiştir" şeklinde konuştu.

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"Mevlevihane’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum"

Yapının yeniden hizmete açılmasının Edirne için önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, "Yaklaşık beş asırlık geçmişini yaşatan, ilk kez vücuda getirilmesine vesile olan tasavvufi değerleri yansıtan, geleneği geleceğe taşıyan yeni Muradiye Mevlevihanesi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Osmanlı’ya başkent olmuş, her köşesi bize bizi anlatan, milli ve kültürel hafızamızın çok zengin ve özel unsurlarını muhafaza eden Edirne’yi bütün bu zenginlikleriyle korumaya, bunları insanımız için faydaya dönüştürmeye ve şehrimizi Türkiye Yüzyılı’nın güçlü yarınlarına taşımak için çalışmaya, üretmeye, inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.