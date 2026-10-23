Edirne'de 160 bin kitap kapasiteli yeni İl Halk Kütüphanesi hizmete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılan Edirne İl Halk Kütüphanesi, 160 bin kitap kapasitesi, 7 gün 24 saat açık çalışma salonu ve modern donanımıyla aynı anda binden fazla kişiye hizmet verecek.

Edirne’de 160 bin kitap kapasiteli yeni İl Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı. 5 katlı ve 8 bin 812 metrekare kapalı alana sahip kütüphane, aynı anda binden fazla kişiye hizmet verebilecek. Çocuk ve bebek bölümleri, okuma alanları, atölyeler ve 7 gün 24 saat açık çalışma salonuyla hizmet verecek kütüphane, kentte önemli bir bilgi ve öğrenme merkezi olacak. Kütüphane bünyesinde ayrıca Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi için özel bir alan oluşturuldu.

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"Edirne’nin geleceğine değer katacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanenin kentin önemli bir kültür ve yaşam merkezi olacağını belirterek, "Edirne’nin geleceğine değer katacağına inandığımız İl Halk Kütüphanemizi hizmete açmak bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Gönülden inanıyorum ki bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphane zengin kitap koleksiyonları ve bilgi kaynakları, çocuklarımızın sesi, gençlerimizin enerjisi, okuyucularımızın merakı ve Edirnelilerin hayatına kattığı değerli hatıralar, önemli bir kültür ve yaşam merkezi olacak" dedi.

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"Kütüphanemiz 160 bin kitap kapasitesine sahip"

Bakan Ersoy, kütüphanenin fiziki özellikleri ve sunduğu imkanlara ilişkin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kütüphanelerimizi toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyor, hizmetlerimizi çağın gerekliliklerine göre geliştiriyoruz. Edirne’de mevcutta Bakanlığımıza bağlı 1 İl Halk, 8 İlçe Halk ve 1 Şube Kütüphanesi olmak üzere toplam 10 kütüphane, halk kütüphanesi ile hizmet vermekteyiz. Bugün Edirne Merkez ilçemizde hizmete açtığımız yeni İl Halk Kütüphanemiz eğitim, kültür ve bilgiye erişimi önceleyen hizmet anlayışımızın en somut örneklerinden bir tanesi. Bakanlığımıza ait 3 bin 530 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilen kütüphanemizin yapım ve tefrişat çalışmalarını tamamlayarak bu kıymetli eseri bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Toplam 5 kattan oluşan kütüphanemiz 8 bin 812 metrekarelik kapalı alanıyla ilimizin önemli bir bilgi ve öğrenme merkezi olacak. Kütüphanemiz 160 bin kitap kapasitesiyle de çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı zengin bir bilgi dünyasıyla buluşturacak. Aynı anda bin fazla kişinin yararlanabileceği oturma kapasitesiyle de öğrencilerimizin ders çalışabileceği, gençlerimizin araştırma yapabileceği, vatandaşlarımızın kitap okuyup kendilerini geliştirebileceği nitelikli bir ortam sunacak. Kütüphanemizi her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladık. Bebek ve çocuk bölümlerinden 7/24 çalışma salonuna, yetişkin okuma alanlarından grup çalışma odalarına kadar farklı farklı imkanlar oluşturduk" diye konuştu.

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"Bir kütüphane açmak geleceğe yatırım yapmaktır"

Kütüphanelerin kültürel kalkınmadaki önemine dikkat çeken Ersoy, "Değerli Edirneliler, biz her yeni kütüphaneyi ülkemizin kültürel kalkınmasına yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü bir kütüphane açmak geleceğe yatırım yapmaktır. Bir evladımızı kitapla buluşturmak onun dünyasını büyütmektir. Bir gencimize bilgiye erişim imkanı sunmak hayallerine ulaşacağı yolda ona destek olmaktır. Kütüphaneleri çoğaltmak ise toplumumuzun düşünce, kültür ve üretim dünyasını zenginleştirmektir. Kütüphaneler aynı zamanda çağımızın sorunu olan ekran bağımlılığına da bir çözüm olacaktır. Buradan özellikle sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize seslenmek istiyorum: Bu kütüphaneye ders çalışmak, kitap okumak, merak etmek, araştırmak, keşfetmek, üretmek ve hayal kurmak için gelin. Çünkü büyük değişimler çoğu zaman küçük bir merakla başlar. Bu kütüphanenin raflarından alınacak bir kitap belki de bir evladımızın hayatında yepyeni bir sayfa açacak. Gönülden inanıyorum ki Edirne İl Halk Kütüphanemizin çatısı altında binlerce kitap okunacak, öğrenme ve keşfetme merakıyla dolu yüz binlerce gencimiz ve vatandaşımız bu imkanlardan yararlanacak. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu güzel eserin Edirne'mize, ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor; kütüphanemizin yapımında ve hizmete hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.