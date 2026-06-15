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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması, hizmetlerin koordineli bir şekilde sürdürülmesi ve kurumsal faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İl Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, devam eden projeler ve saha faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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