Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Sezer, Süloğlulu vatandaşların 22 Kasım Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Sezer, mesajında, Milli Mücadele'nin kahramanlık ve fedakarlık ruhuyla bağımsızlığına kavuşan Süloğlu'nun kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

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