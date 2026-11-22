Hasadın ardından elde edilen çeltiklerin işleme aşamasını da inceleyen Odabaşı, ürünün işleme makinesinden geçirilerek pirince dönüştürülme sürecini takip etti.

Hasat alanında köy sakinleriyle bir araya gelerek üreticilerle sohbet eden Odabaşı, daha sonra biçerdövere binerek çeltik biçti.

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