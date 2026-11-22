Program kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen davete iştirak ettiklerini aktaran Aksal, "Büyükelçimiz Sayın Gökhan Turan'ın büyükelçiliğimizde verdiği davete katıldık. Sayın Büyükelçimize ve çalışma arkadaşlarına ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, NATO Parlamenter Asamblesi Yıllık Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla Türk heyeti olarak Berlin'de bulunduklarını belirtti.

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