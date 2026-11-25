Yıllarını eğitime adayan Göral'ın çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sunduğunu belirten Sezer, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Vali Sezer, 66 yaşındaki Göral ile bir süre sohbet ederek eğitim hayatı ve öğretmenlik anılarını dinledi.

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