Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Edirne Valisi Yunus Sezer'in görev yeri değişti. Sezer, Batman Valiliği görevine atanırken, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Edirne'nin yeni valisi oldu. Vali Karakaya'nın Edirne'deki görevine başlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.