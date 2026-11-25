Gösterim öncesinde çocuklarla sohbet eden İba, miniklere iyi seyirler dileyerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen TRT ekibine teşekkür etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt ve Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ile sinema tırının etkinliğine katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TRT Sinema Tırı'nın 23. durağı Edirne oldu.

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