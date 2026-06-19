Edirne'de 100 dekar buğday ekili alan yandı

Edirne'de çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Merkeze bağlı Tayakadın köyündeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de su tankerleri ve pulluk takılı traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

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