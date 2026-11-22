Edirne'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocasinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2. katında bulunan A.D'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve GAZDAŞ ekipleri yönlendirildi.
Dairede bulunan yaşlı adam, ekiplerin ve komşularının yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.