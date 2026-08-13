Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik ekiplerinin katıldığı denetimde durdurulan araçlarda arama yapılırken sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

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