Uzunköprü'de firari hükümlüler yakalandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, silahla tehdit suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. ile kasten yaralama suçundan 7 yıl 27 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.