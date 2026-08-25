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        Edirne'de ayçiçeği hasadı umutlu başladı

        Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Edirne'de ayçiçeği hasadı umutlu başladı

        Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de hasat başladı.

        Mart ayının sonunda ekimi yapılan ayçiçekleri, olgunlaşmasının ardından biçerdöverlerle hasat ediliyor. Kentte yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasadın yaklaşık 1,5 ay sürmesi bekleniyor.

        Karabulut köyünde de tarlalara giren biçerdöverler ayçiçeği hasadına başladı.

        Çiftçi Cem Yılmaz, sezonun ilk hasadını gerçekleştiren üreticiler arasında yer aldı.

        Tarlasındaki ayçiçeklerini hasat eden Yılmaz, bu yıl verimin geçen iki seneye göre daha iyi olduğunu söyledi.

        Yılmaz, "Bu seneki verim, göründüğü kadarıyla geçtiğimiz iki senedeki kuraklığın verdiği açığı kapatacak gibi. Ancak bu da bölgeye göre değişiyor. Yaz yağmurları bu sene de düşüktü. Ama kışın çok bol yağmurlu geçmesinden dolayı bazı bölgelerdeki verim bu sene biraz yüksek." dedi.

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        Geçen yıl çok kurak bir sezon geçirdiklerini hatırlatan Yılmaz, bu yıl dekara ortalama 200 kilogram civarında verim beklediklerini belirtti.

        Çiftçi Hayrullah Hüdaverdi de bölgede ayçiçeği hasadının yeni başladığını ve kendisinin de sezonun ilk hasadını yapan çiftçilerden olduğunu ifade etti.

        Önceki iki yılı dikkate aldıklarında bu yıl güzel bir verim beklediklerini belirten Hüdaverdi, "Şu anda biçtiklerimizden de bunu görüyor ve hissediyoruz. Bu da biz çiftçilerin mutlu olmasına sebep oluyor. İnşallah bütün çiftçilerin sezonu böyle hayırlı ve bereketli geçer. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum." diye konuştu.

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        Kent genelinde ayçiçeği hasadının, ürünlerin olgunlaşma durumuna göre diğer köy ve ilçelerde de devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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