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        Edirne'de belediye çalışanı olduğu öne sürülen kişinin mesai saatlerinde parti programına katılmasına tepki

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, belediye çalışanı olduğu öne sürülen kişinin mesai saatlerinde parti programında yer almasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Edirne'de belediye çalışanı olduğu öne sürülen kişinin mesai saatlerinde parti programına katılmasına tepki

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, belediye çalışanı olduğu öne sürülen kişinin mesai saatlerinde parti programında yer almasına tepki gösterdi.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Makak, Edirne Belediyesi çalışanı olduğu basına yansıyan ve Yeni Parti Merkez İlçe Sekreteri olarak görev yapan Mehmet Koşan'ın mesai saatlerinde parti programında yer aldığını savundu.

        Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı'nın "Eski yanlışları Yeni Parti'ye taşımayacağız" sözlerini hatırlatan Makak, "Söz güzel ama uygulaması nerede?" ifadelerini kullandı.

        Belediye çalışanı Koşan'ın mesai saatlerinde parti programında yer almasının doğru olmadığını belirten Makak, şunları kaydetti:

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        "Üstelik kamuoyunda, Koşan'ın yaklaşık iki yıla yakın süredir düzenli olarak işe gitmediği yönünde ciddi iddialar konuşuluyor. Eğer bu iddia doğruysa, belediyeden maaş alan bir kişi nasıl oluyor da bu kadar uzun süre fiilen çalışmadan görevine devam edebiliyor? Asıl sorumuz şu, bunun gibi kaç kişi var ? Kaç kişi işe gitmeden Edirnelinin vergileriyle maaş alıyor? Daha önce kamuoyuna yansıyan haberlerde Koşan'ın eşi ve oğlunun da Edirne Belediyesinde işe alındığı belirtilmişti. Şimdi Edirne halkı adına soruyoruz, kaç eş, kaç çocuk, kaç akraba belediyede istihdam edildi?"

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'dan iddialara yönelik açıklama beklendiğini aktaran Makak, Edirnelinin hakkı ve vergisi üzerinden yürütülen her uygulamanın hesabının verileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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