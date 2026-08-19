Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de midibüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Edirne'de midibüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Edirne'de toplu ulaşım midibüsünün şoförü, seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Edirne'de midibüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Edirne'de toplu ulaşım midibüsünün şoförü, seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

        Yıldırım Mahallesi-Otogar seferini yapan 22 M 0115 plakalı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) midibüsünde yolculuk yapan genç kız rahatsızlandı.

        Diğer yolcuların uyarısıyla genç kızın fenalaştığını fark eden midibüs şoförü emekli polis Ayhan Korkmaz (52), güzergahını değiştirerek yolcuyu Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürdü.

        Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Korkmaz'ın fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiği anlar, midibüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

        REKLAM

        Korkmaz, AA muhabirine, yolcunun rahatsızlandığını fark edince hızlı şekilde karar vererek hastaneye yöneldiğini söyledi.

        İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Korkmaz, benzer bir durumda tüm şoförlerin aynı hassasiyeti göstereceğine inandığını ifade etti.

        Korkmaz, fenalaşan genç kızın babasının kendisini arayarak teşekkür ettiğini belirtti.

        Serhad Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dilci de duyarlı davranışından dolayı Korkmaz'a teşekkür ederek, rahatsızlanan yolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Dilci, midibüs şoförlerinin yolcu ve trafik güvenliğini gözeterek kente hizmet vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Tekirdağlı çiftçinin ürününe parsel bazlı güvence
        Tekirdağlı çiftçinin ürününe parsel bazlı güvence
        Edirne Valiliğinde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Edirne Valiliğinde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Plakasız ve ehliyetsiz sürücüye 86 bin lira ceza
        Plakasız ve ehliyetsiz sürücüye 86 bin lira ceza
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal partililerle bir araya geldi
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal partililerle bir araya geldi