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        Tekirdağlı çiftçinin ürününe parsel bazlı güvence

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl pilot olarak uygulamaya alınan "Parsel Bazlı Verim Sigortası" ile ürünlerini yangın ve doğal afetlerin yol açabileceği kayıplara karşı güvence altına alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Tekirdağlı çiftçinin ürününe parsel bazlı güvence

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl pilot olarak uygulamaya alınan "Parsel Bazlı Verim Sigortası" ile ürünlerini yangın ve doğal afetlerin yol açabileceği kayıplara karşı güvence altına alıyor.

        Kentte üreticilerin köy ortalaması yerine doğrudan kendi tarlalarındaki verim kaybına göre tazminat almasına imkan sağlayan uygulamaya ilgi artarken, tarım sigortalarında sigortalılık oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, üreticilerin emeğini ve tarımsal üretimin devamlılığını güvence altına alan sigorta sisteminin önemli olduğunu söyledi.

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        Kentte bu yıl tarım sigortalarında sigortalılık oranının yüzde 80'i aştığını belirten Aksoy, gelecek yıllarda bu oranı yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Parsel Bazlı Verim Sigortası'nın ilk yılında üreticilerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Aksoy, uygulamanın Tekirdağ’da başarılı olması halinde Türkiye geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

        Aksoy, "Amacımız sigortalılık oranını mümkünse yüzde 100'e kadar çıkarmak. Şu anda yüzde 80'in üzerindeyiz. Sahada yaptığımız çalışmalarla gelecek yıllarda bunu yüzde 100’e kadar çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

        Çiftçilerin ürünlerini Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydettirmelerinin ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortalatmalarının önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, parsel bazlı sistemin üreticilerin karşılaşabileceği risklerin azaltılmasına katkı sunduğunu belirtti.

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        Aksoy, TARSİM'in de tarımsal üretim yapan çiftçilerin doğal afetler ve riskler yüzünden yaşadığı maddi kayıpları karşılayan devlet destekli bir sigorta sistemi olduğunu hatırlattı.

        Uygulamanın Türkiye açısından da önemli bir model olduğunu ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

        "Tekirdağ, TARSİM sigortasında parsel bazlı sigortanın pilot uygulamasını yaptı. Bu uygulama ilimizde başarılı olacak. Başarılı olduğu takdirde Bakanımızın talimatıyla parsel bazlı sigortayı ülkemizin tamamına yaymayı hedefliyoruz. Bu sigorta sistemi dünyada örnek olacak bir sigorta sistemi. Çiftçilerimizin bu konuda hassas davranmalarını rica ediyorum."

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        Aksoy, kentte yaklaşık 24 bin çiftçinin bulunduğunu, özellikle küçük parsellerde gerçekleştirilen üretimin kayıt altına alınmasının önem taşıdığını aktardı.

        Kavun ve karpuz üreticilerine de ÇKS ve TARSİM çağrısında bulunan Aksoy, kayıtlı üretimin tarımsal planlamaya katkı sağladığını söyledi.

        Aksoy, "Çiftçilerimizden ricamız, karpuz ve kavun alanlarında yapılan üretimleri Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ve TARSİM’e bildirmeleri ve kayıt altına almaları. Biz böylelikle kaç bin dekar alanda ne kadar ürün ekildiğini, ne kadar fide dikildiğini görmüş olacağız. Buna göre üretim uygulaması yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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        - "Bir izmarit emeğimizi kül edebilir"

        Kayı Mahallesi'nde üreticilik yapan Türker Liman da Parsel Bazlı Verim Sigortası sayesinde ürünlerini olası risklere karşı güvenceye aldıklarını söyledi.

        Arazilerinin bir bölümünün ana yol kenarında bulunduğunu anlatan Liman, yaz aylarında artan araç ve tatilci yoğunluğu nedeniyle özellikle yangın riskine karşı buğday ekili alanlarını sigortalattıklarını belirtti.

        Liman, "Yol boyunda buğday ekmiş olduğumuz arazilerimiz var. Bunları sigorta yaparak olası bir yangına karşı kendimizi korumak istedik. Yaz aylarında tatilci yoğunluğu oluyor. Yola atılacak bir izmarit emeğimizi kül edebilir. Bu yüzden bu sigorta ile kendimizi güvenceye aldık." diye konuştu.

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        Üretici Ali Kayı da sigortadan yararlandığını belirterek, doğal afetlerin tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açabileceğini ve tüm çiftçilerin ürünlerini sigortalatarak güvence altına alması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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