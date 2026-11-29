Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli köyünde etkili olan kar yağışı, en çok çocukları ve aileleri sevindirdi. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar dışarı çıkarak kar topu oynarken, beyaz örtüyle kaplanan köy evleri güzel görüntüler oluşturdu. Soğuk havada üşüyen köy sakinleri ise kahvehanelerde soba başında çay içerek ısındı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde sabaha karşı yağmur şeklinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı, köyün yanı sıra Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresinde de etkili oldu. Köy evlerinin çatıları ve çevresi beyaza bürünürken, çocuklar ve aileleri karın keyfini çıkarmak için dışarı çıktı. Birbirlerine kar atan çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

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Kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesiyle vatandaşlar köy kahvelerine yöneldi. Köy sakinleri soba üzerinde demlenen çaylarını içerek ısınırken, bazı vatandaşlar da kar yağışını cep telefonlarıyla kaydetti.

Öte yandan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

"Kar yağışını görünce çok şaşırdık"

İstanbul'dan Hamzabeyli köyüne gelen Melek Karakavak, kar yağışını beklemediklerini belirterek, "Buraya geldiğimizde kar yağdığını görünce çok şaşırdık. İstanbul'da geçen yıl neredeyse hiç kar yağmadı. Kırklareli'nde okuyorum, orada da henüz kar görmedik. Buraya gelince gerçekten şaşırdık. Hava çok soğuk, kulaklarımız ve ellerimiz üşüdü" dedi.

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"Beyaz örtüyü görmek bizim için sürpriz oldu"

İstanbul'dan kabir ziyareti için köye gelen Emin Karakavak ise, "Köyümüze geldiğimizde karla karşılaşmak bizim için sürpriz oldu. Kışın ilk karını burada görmüş olduk. Edirne'den gelirken kar yoktu, sadece kuru bir soğuk vardı. Hamzabeyli'ye geldiğimizde beyaz örtüyü görmek bizi mutlu etti. Balkanlar'dan İstanbul'a kar geliyor, biz de İstanbul'da kar görmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

"Kar çiftçiye çok iyi gelecek"

79 yaşındaki Fahrettin Koza, kar yağışının çiftçiler açısından faydalı olacağını belirtti.

Köy sakinlerinden Bedri Tosun ise ilk karın köylerine düştüğünü ve soğuk havaya alışık olduğunu söyledi.

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"Soğukta soba başında ısınıyoruz"

Köyde yaşayan Kamil Demirel, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğünü belirterek soğuk havanın etkili olduğunu ifade etti.

Erkan Tufan da kar yağışının su kaynakları ve tarım açısından faydalı olduğunu dile getirdi.