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        Edirne'de elektrik direğine çarpan otomobilde hasar oluştu

        Edirne'nin Keşan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Edirne'de elektrik direğine çarpan otomobilde hasar oluştu

        Edirne'nin Keşan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde hasar meydana geldi.

        H.Ö. idaresindeki 34 CRT 262 plakalı otomobil, Erikli köyü sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, ardından bir sitenin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yaralanmadığı kazada elektrik direği devrildi, sitenin duvarına hasar oluştu.






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