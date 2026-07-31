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        Edirne'de huzurevi sakinlerinin fiziksel aktivite düzeyi değerlendirildi

        Edirne Huzurevi Müdürlüğü'nde, Sağlık Bakanlığının "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik fiziksel aktivite değerlendirmesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Edirne'de huzurevi sakinlerinin fiziksel aktivite düzeyi değerlendirildi

        Edirne Huzurevi Müdürlüğü’nde, Sağlık Bakanlığının "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında huzurevi sakinlerine yönelik fiziksel aktivite değerlendirmesi gerçekleştirildi.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde düzenlenen programa, İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, Huzurevi Müdürü Çiğdem Kurt, Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli doktor ve fizyoterapist, kurum personeli ile huzurevi sakinleri katıldı.

        Program kapsamında katılımcılara tek ayak üzerinde denge, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ve 30 saniye otur - kalk testleri uygulandı.

        Testlerle huzurevi sakinlerinin fiziksel aktivite durumları değerlendirilirken, sağlıklı yaşlanma ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında da bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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