Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.
Giriş: 31.07.2026 - 11:19 Güncelleme:
Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Geldi, her perşembe kurulan pazarda esnaf, üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Pazar alanını gezen Geldi, esnafın talep ve önerilerini dinledi, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Başkan Geldi, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek pazar ziyaretini tamamladı.
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