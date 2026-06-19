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        Edirne'de İbrice Limanı Dalış Okulları hizmet binaları törenle açıldı

        Saros Körfezi'nin "akvaryumu" olarak adlandırılan İbrice Limanı'nda inşa edilen Dalış Okulları hizmet binaları törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Edirne'de İbrice Limanı Dalış Okulları hizmet binaları törenle açıldı

        Saros Körfezi'nin "akvaryumu" olarak adlandırılan İbrice Limanı'nda inşa edilen Dalış Okulları hizmet binaları törenle açıldı.


        Edirne Valisi Yunus Sezer, limandaki açılışta yaptığı konuşmada, Saros'un, dünyanın en güzel temiz suyuna sahip körfezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Bölgedeki güzelliklerin altyapı ve işletmeciliğin iyileştirilerek tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini belirten Sezer, "Burada, Erikli'de, Mecidiye'de, Gökçetepe'de, Enez tarafındaki sahil şeridinde oradaki köylerde ve yerleşim yerlerindeki işletmelerde herkesin kendisine çekidüzen verip bir sistem dahilinde buranın bu doğal güzelliğine katma değer sağlaması, bu ekosistemi destekleyecek çalışmalara girmesi gerekiyor." dedi.

        Sezer, açılışını yaptıkları dalış okulları hizmet binalarının, bu iyileştirmelerin bir parçası olduğunu dile getirdi.

        Limandaki eksikleri giderdiklerini ifade eden Sezer, "Bugün bizi heyecanlandıran bir projeyle dalış okullarımıza güzel binalar kazandırdık ve bunların da bir marka değeri olmasını istiyoruz. İnşallah buraya Cumhurbaşkanımızla ve Kültür ve Turizm Bakanımızla beraber de geleceğiz." diye konuştu.

        - Minia Edirne Projesi hayata geçirilecek

        Sezer, geçen yıl batırdıkları tank çevresinde 3 bine yakın dalış gerçekleştirildiğini vurguladı.

        İbrice Limanı'nda Minia Edirne Projesi'ni hayata geçireceklerini aktaran Sezer, "Şu anda bunların üretimi yapılıyor. Yani içerisinde Selimiye'den, Uzunköprü'deki taşköprüye kadar, Edirne'mizde ne değer varsa onların hepsiyle beraber Minia Edirne'yi inşallah denizin altında yine güzel, yapay resif olarak dalış severlerin o güzel görselliğine sunmayı amaçlıyoruz. Onu da temmuz ayının içerisinde batıracağız. Bugün onun ilk bölümü olarak burada yine bir batırma olacak." dedi.

        - Sahil köyleri "turizm köyü" olacak

        Sezer, Edirne'nin sahil köylerini turizme kazandırmak için çalışma başlattıklarını belirtti.


        Köylerdeki evleri boyayarak turistlerin gezebileceği alanlar haline getireceklerini vurgulayan Sezer, "İlk köyümüzü pazartesi günü gezmiş olacağız. Enez'den sonra da Keşan'daki tüm sahil köylerimize girerek orada yine aynı şekilde restorasyon süreçlerimizi tamamlayacağız. Böylece 11 köyde bu çalışmayı bitirmiş olacağız. Bazı illerde var. Biz hep imrenerek bakıyoruz. İnsanlar sadece köyü ziyaret etmeye gidiyor. Bizim köylerimiz çok güzel. İnşallah herkes bu köyleri ziyaret etmeye gelecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da İbrice Limanı'ndaki dalış okullarının açılışının, bölgenin turizm potansiyeline çok büyük katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de Vali Sezer'in talimatıyla İbrice Limanı'nda yaptıkları kapsamlı çalışmaları, açılışını gerçekleştirdikleri dalış okulları merkezi ile birlikte önemli ölçüde tamamladıklarını ifade etti.

        Saros Körfezi Sualtı Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ahmet Yumurtacı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Özkan Arsu da tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi, ardından limanda Akıncılar ve Kemer Köprü yapay resifleri vinç ve dalgıçların yardımıyla denize batırıldı.

        Sezer ve beraberindekiler, daha sonra dalış okullarının hizmet binalarını gezerek bilgi aldı.

        Programa, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Takındı, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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