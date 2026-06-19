Edirne Valisi Sezer huzurevi sakinlerinin Babalar Günü'nü kutladı
Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile Babalar Günü dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Giriş: 19.06.2026 - 13:36 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile Babalar Günü dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer çifti, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve Babalar Günü'nü kutladı.
Yaşlıların talep ve düşüncelerini dinleyen Sezer ve eşi, huzurevi sakinlerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.
Programda huzurevi sakinleri müzik eşliğinde vakit geçirdi.
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