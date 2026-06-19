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        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler personeline afet bilinci eğitimi

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, afetlere hazırlık kapsamında "Afet Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler" konulu hizmet içi eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler personeline afet bilinci eğitimi

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, afetlere hazırlık kapsamında "Afet Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler" konulu hizmet içi eğitim verildi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde düzenlenen eğitime, çocuk, yaşlı, kadın ve engelli hizmet gruplarında görev yapan personel katıldı.

        Eğitim programına İl Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, şube müdürleri ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personel iştirak etti.

        İki aşamalı gerçekleştirilen eğitimde, ilk bölümde afet bilinci ve deprem anında yapılması gerekenler teorik olarak anlatıldı.

        Uygulamalı bölümde ise "çök-kapan-tutun" hareketi ve güvenli tahliye çalışması gerçekleştirildi.



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