Eğitimde koruyucu aile hizmetinin önemi, çocukların sevgi ve güven ortamında aile yanında büyümesinin gelişimleri üzerindeki etkileri ile aile içi sağlıklı iletişimin temel unsurları ele alındı.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, kurum amirleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.