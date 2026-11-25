Edirne'de koruyucu aile ve aile içi iletişim eğitimi düzenlendi
Edirne'de koruyucu aile hizmetinin öneminin anlatılması ve aile içi iletişim konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim programı düzenlendi.
Edirne'de koruyucu aile hizmetinin öneminin anlatılması ve aile içi iletişim konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim programı düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, kurum amirleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Eğitimde koruyucu aile hizmetinin önemi, çocukların sevgi ve güven ortamında aile yanında büyümesinin gelişimleri üzerindeki etkileri ile aile içi sağlıklı iletişimin temel unsurları ele alındı.
Toplumda aile bilincinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılmasının hedeflendiği program, katılımcılara yönelik bilgilendirmeyle sona erdi.
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