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        Edirne'de Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor renkli tarlalar ziyarete açıldı

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ile Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen "2026 Edirne Lavanta Tarla Günleri" kapsamında kentteki lavanta tarlaları ziyaretçilere açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Edirne'de Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor renkli tarlalar ziyarete açıldı

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ile Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen "2026 Edirne Lavanta Tarla Günleri" kapsamında kentteki lavanta tarlaları ziyaretçilere açıldı.


        ETTDER'den yapılan açıklamaya göre, tarla ziyaretleri haziran ayı sonuna kadar Edirne merkeze bağlı Muratçalı Köyü'ndeki Arabacı Ailesi Lavanta Tarlası ile Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere Köyü'ndeki Şahin Paşa Bal Ormanı'nda sürecek.


        Program kapsamında ziyaretçiler lavanta tarlalarında fotoğraf çekimi yapabilecek, doğa yürüyüşlerine katılabilecek, lavanta ve bal temalı etkinliklerde yer alabilecek.


        Etkinlik alanlarında lavanta ürünleri ve yöresel lezzetler de tanıtılacak.


        Ayrıca Çallıdere Köyü'nde 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek "Lavanta ve Bal Etkinlikleri" kapsamında arıcılık faaliyetleri, bal üretimi ve lavanta yetiştiriciliğine ilişkin çeşitli programlar gerçekleştirilecek.


        Açıklamada, Edirne'de lavanta üretiminin Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün öncülüğünde yürütülen çalışmalarla başladığı, zaman içerisinde üreticilerin ve girişimcilerin katkılarıyla farklı noktalara yayıldığı belirtildi.


        Lavanta üretiminin günümüzde tarımsal katma değer, kırsal kalkınma ve kırsal turizm açısından bölgeye önemli katkılar sunduğu ifade edilen açıklamada, 2018 yılından bu yana düzenlenen etkinliklerin Edirne'de alternatif tarım ürünlerinin tanıtımına katkı sağladığı kaydedildi.


        Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği lavanta tarlalarının özellikle fotoğraf tutkunları, doğaseverler ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çektiği aktarılan açıklamada, ziyaretçilerin hem lavanta tarlalarının görsel güzelliğini deneyimleme hem de bölgedeki kırsal yaşam ve üretim kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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