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        Edirne'de lise öğrencileri enerji verimliliğini artırmak için akıllı ısınma projesi tasarladı

        Edirne'de lise öğrencileri tarafından enerji verimliliğini artırmak ve yaşam alanlarında daha konforlu ısınma sağlamak amacıyla geliştirilen "İnfrared Duvar Paneli ve Renk Değiştiren Akıllı Boya Teknolojisi" projesi için patent başvurusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Edirne'de lise öğrencileri enerji verimliliğini artırmak için akıllı ısınma projesi tasarladı

        Edirne'de lise öğrencileri tarafından enerji verimliliğini artırmak ve yaşam alanlarında daha konforlu ısınma sağlamak amacıyla geliştirilen "İnfrared Duvar Paneli ve Renk Değiştiren Akıllı Boya Teknolojisi" projesi için patent başvurusu yapıldı.

        Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencilerinden Eflin Nida Uzel ve Sıla Haki, rehber öğretmenleri Gülnihal Aktaş gözetiminde alternatif ısınma yöntemleri üzerine araştırmalar yaparak yeni bir sistem geliştirdi.

        Projede, iletim, konveksiyon ve radyant olmak üzere üç farklı ısı transfer yöntemi tek sistemde bir araya getirildi.

        Katmanlı duvar paneli içerisinde yer alan karbon film ısıtıcı tabaka sayesinde elektrik enerjisinin doğrudan ısı enerjisine dönüştürülmesi hedeflenirken, yalıtım katmanlarıyla ısı kayıplarının azaltılması amaçlandı.

        Sıcaklığa duyarlı termokromik boya kullanılan panel yüzeyi ise sıcaklık arttıkça renk değiştirerek kullanıcıların sıcaklığı görsel olarak takip edebilmesine imkan tanıyor.

        Hareketli parça içermeyen sistem, bakım ve onarım ihtiyacını azaltırken duvar içine entegre edilen yapısıyla yaşam alanlarında yer tasarrufu da sağlıyor.

        Öğrenciler tarafından geliştirilen proje için Türk Patent ve Marka Kurumuna patent başvurusunda bulunuldu.

        - "Panel ısındıkça duvarın rengi değişiyor"

        Projenin danışman öğretmeni Aktaş, AA muhabirine, enerji kaynaklarıyla ilgili küresel gelişmelerin alternatif ısınma yöntemleri üzerine düşünmelerine neden olduğunu söyledi.

        Doğal gaz peteklerinin bakım gerektirmesi, yaşam alanlarında yer kaplaması ve eşya yerleşimini kısıtlamasının projeye ilham verdiğini belirten Aktaş, "Bir araya geldik, fikirlerimizi paylaştık. Nanoteknoloji üzerine araştırmalar yaptık. Üretmeye, düşünmeye ve hayal etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Öğrencilerden Sıla Haki de projelerinde üç farklı ısı transfer yöntemini entegre ettiklerini ifade etti.

        Karbon film ısıtıcı tabaka kullanarak ısı kayıplarını en aza indirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Haki, "Sistemi benzersiz kılan özellik, üzerindeki sıcaklığa duyarlı termokromik akıllı boya teknolojisi. Panel ısındıkça duvarın rengi değişiyor. Böylece kullanıcılar sıcaklığı görsel olarak takip edebiliyor ve yaşam alanlarına estetik bir görünüm kazandırılıyor." diye konuştu.

        Öğrencilerden Eflin Nida Uzel ise kızılötesi teknolojinin güneş ışınlarıyla benzer prensipte çalıştığını ve insan sağlığına zarar vermediğini belirtti.

        Sistemin hareketli parça içermemesi sayesinde bakım ve onarım ihtiyacının düşük olduğunu ifade eden Uzel, "Duvar içine entegre edilen yapısı sayesinde hem estetik görünüm sağlıyor hem de yaşam alanlarında yer kaplamıyor. Kullanılan panel katmanları ses yalıtımına da katkı sağlayarak daha konforlu ortamlar oluşturuyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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