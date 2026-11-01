Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Bu sırada dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğünde olan ev sakinleri, haberi alınca olay yerine gelip evdeki elektronik eşyaları dışarıya çıkarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Bulut Sokak'ta T.G'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.