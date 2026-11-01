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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de taksi ve midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de taksi ve midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de taksi ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 01:35 Güncelleme:
        Edirne'de taksi ve midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de taksi ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Y.Ö'nün kullandığı 22 TO 94 plakalı taksi Atatürk Bulvarı'nda E.Ç, idaresindeki 22 M 0236 plakalı midibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada taksideki yolcu yaralandı.

        Yaralı ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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