Edirne'de taksi ve midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de taksi ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 01.11.2026 - 01:35 Güncelleme:
Edirne'de taksi ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.Ö'nün kullandığı 22 TO 94 plakalı taksi Atatürk Bulvarı'nda E.Ç, idaresindeki 22 M 0236 plakalı midibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada taksideki yolcu yaralandı.
Yaralı ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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