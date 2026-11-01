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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Hamzabeyli'de aç kalan tilkinin imdadına vatandaşlar yetişti Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aç kalan tilki, vatandaşların attığı bisküvilerle karnını doyurdu

        Hamzabeyli'de aç kalan tilkinin imdadına vatandaşlar yetişti Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aç kalan tilki, vatandaşların attığı bisküvilerle karnını doyurdu

        Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın tampon bölgesinde ortaya çıkan aç tilki, sıra bekleyen vatandaşların attığı bisküvileri yedi. Karnını doyuran tilki, daha sonra Bulgaristan tarafındaki ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 00:29 Güncelleme:
        Hamzabeyli'de aç kalan tilkinin imdadına vatandaşlar yetişti Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aç kalan tilki, vatandaşların attığı bisküvilerle karnını doyurdu

        Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın tampon bölgesinde ortaya çıkan aç tilki, sıra bekleyen vatandaşların attığı bisküvileri yedi. Karnını doyuran tilki, daha sonra Bulgaristan tarafındaki ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

        Türkiye ile Bulgaristan arasındaki geçişlerin yapıldığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın tampon bölgesinde ilginç anlar yaşandı. Sınır kapısında geçiş yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar, bölgede yiyecek arayan bir tilkiyle karşılaştı.

        Tampon bölgede dolaşarak yiyecek aradığı görülen tilkiyi fark eden vatandaşlar, hayvana bisküvi attı. Aç olduğu gözlenen tilki, vatandaşların kendisine attığı bisküvileri yiyerek karnını doyurmaya çalıştı.

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        Bisküvileri yedikten sonra ormanlık alana kaçtı

        Vatandaşların attığı bisküvileri yiyen tilki, bir süre sonra tampon bölgeden ayrıldı. Tilki, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.

        Sınır kapısında sıra bekleyen vatandaşların tilkiye yiyecek vermesiyle yaşanan ilginç anlar, bölgede bulunanların dikkatini çekti. Sınır geçişi için bekleyişin sürdüğü bölgede aç kalan tilkinin bisküvilerle karnını doyurup ormanlık alana kaçması dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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