Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.
Banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.A.Ö, F.N.T, S.Y, F.Y, M.E.B, H.Y, E.B. ve M.A.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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